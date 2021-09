Albe, chi è il cantante di Amici 21 (Di venerdì 24 settembre 2021) Alberto La Malfa, in arte Albe, è un cantante italiano classe 1999. A settembre 2021 entra a far parte della scuola di Amici come allievo di canto dell’insegnante Anna Pettinelli. Dopo la sua prima apparizione in TV scoppia la polemica sulla sua somiglianza con Sangiovanni, talento emergente della musica italiana e protagonista di Amici 20, dove è giunto secondo alle spalle della ballerina Giulia Stabile. Segue una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata. Biografia di Alberto La Malfa Nasce 22 anni fa ad Alfianello, piccolo comune della provincia di Brescia. Fin da piccolo mostra una forte passione per il canto, ereditata dal padre mentre lo ascoltava suonare la chitarra. Assecondando gli interessi del figlio, i genitori gli consentono di studiare canto e pianoforte ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 settembre 2021)rto La Malfa, in arte, è unitaliano classe 1999. A settembre 2021 entra a far parte della scuola dicome allievo di canto dell’insegnante Anna Pettinelli. Dopo la sua prima apparizione in TV scoppia la polemica sulla sua somiglianza con Sangiovanni, talento emergente della musica italiana e protagonista di20, dove è giunto secondo alle spalle della ballerina Giulia Stabile. Segue una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata. Biografia dirto La Malfa Nasce 22 anni fa ad Alfianello, piccolo comune della provincia di Brescia. Fin da piccolo mostra una forte passione per il canto, ereditata dal padre mentre lo ascoltava suonare la chitarra. Assecondando gli interessi del figlio, i genitori gli consentono di studiare canto e pianoforte ...

