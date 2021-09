ActRaiser disponibile su Switch | PS4 | PC e mobile in versione remaster

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il classico gioco di culto per Super Nintendoha ricevuto il "trattamento" ed è orasu, PlayStation 4, PC, iOS e Android.è stato inizialmente pubblicato per Super Nintendo nel 1990, attirando elogi per la sua insolita combinazione di platform d'azione a scorrimento laterale, combattimenti e pianificazione gestionale. Tutto ciò ritorna nel nuovoRenaissance, che presenta nuovi elementi visivi 2D "rimasterizzati", nuove storie, azione ampliata e gameplay di gestione dei regni, nuove fasi d'azione, un nuovo regno e boss, oltre a una nuova musica, tra cui 15 nuovi brani e ri-arrangiamenti della musica originale del compositore diYuzo Koshiro. Ci sono anche opzioni di salvataggio automatico e livelli di ...

