A Montervergine una mostra su “I passi della devozione”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nel chiostro dei corvi del Museo Abbaziale di Montevergine, domani alle ore 10.30, sarà presentata ed inaugurata la: I. Racconti del pellegrino a Montevergine. Il percorso espositivo realizzato dall’Abbazia Territoriale di Montevergine, programmato e finanziatoRegione Campania attraverso Scabec, è inserita anche nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio 2021. Laintende introdurre il visitatore al pellegrinaggio e in particolar modo alla figura di San Guglielmo pellegrino nel XII secolo e fondatore di Montevergine. La tradizione del plurisecolare pellegrinaggio al santuario mariano, viene messa in evidenza attraverso un percorso narrativo, religioso e popolare di quasi nove secoli. Tutto il ...

