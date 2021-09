“Un pesce fuor d’acqua”, Cassano boccia il pilastro della Roma (Di giovedì 23 settembre 2021) Antonio Cassano ha riflettuto sul percorso che la Roma può condurre quest’anno, dopo la vittoria contro l’Udinese. Perplessità sulla stagione di Mkhitaryan. La sfida tra Roma e Udinese ha chiuso la quinta giornata di Serie A. Gli uomini di Mourinho sono riusciti a portare a casa la vittoria con una rete di Abraham, che lancia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021) Antonioha riflettuto sul percorso che lapuò condurre quest’anno, dopo la vittoria contro l’Udinese. Perplessità sulla stagione di Mkhitaryan. La sfida trae Udinese ha chiuso la quinta giornata di Serie A. Gli uomini di Mourinho sono riusciti a portare a casa la vittoria con una rete di Abraham, che lancia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

