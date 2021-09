Roma-Udinese | attimi di paura | il giocatore perde sangue in campo

(Di giovedì 23 settembre 2021)ha visto tramontare il primo tempo con i capitolini in vantaggio 1-0 grazie al gol siglato da Abraham. Un primo tempo, però, che ha vissutoditra i giocatori e gli spettatori. Gianluca Mancini, al 34?, dopo un brutto scontro aereo si è accasciato sul terreno di gioco. Il difensore dei giallorossi, ha rimediato una ferita al volto, più precisamente sotto l’occhiondo anche del. Allarme però rientrato dopo l’intervento dello staff mediconista. Si è cosi potuti tornare a giocare. LEGGI ANCHE: Juric su Torino-Lazio: “I miei dei polli” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

SEGUI LA DIRETTA DI1° TEMPO 36' - Gol del vantaggio giallorosso, è Tammy Abraham a sbloccare il punteggio. Calafiori fa una grande discesa sulla sinistra, e di forza si impone sul difensore dell'. ...ad_dyn 13' In continuo possesso del pallone lacon l'che pressa alto e si schiera senza palla con il 5 - 3 - 2. 8' Quarto calcio d'angolo, batte Pellegrini dalla sinistra con il destro, ...1' - Fischio d'inizio di Antonio Rapuano, che dà avvio a Roma-Udinese. Non c'è due senza tra, me il sei senza sette ci sta eccome. La pioggia di Verona ma soprattutto l'Hellas hanno fermato la prima ...Il terzino della Roma Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando il primo tempo della squadra giallorossa ...