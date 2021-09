Polpette di miglio | Una bontà vegana da leccarsi i baffi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 23 settembre 2021) Con l’avvicinarsi della stagione autunnale torna la voglia di mettersi ai fornelli a cucinare e anche il desiderio di sperimentare nuovi sapori e nuove ricette. Ecco perchè oggi vi presentiamo la ricetta per cucinare ledi. Adatto a tutti anche e soprattutto a chi segue la dietao per chi deve mangiare senza glutine. Il loro sapore è intenso e molto particolare grazie alle erbe aromatiche e certamente è un piatto da provare se volete capire di cosa stiamo parlando. Facile e veloce da preparare. Di seguito troverete tutti gli ingredienti da acquistare e il procedimento da seguire per realizzare queste gustosissime. Ingredienti 1 patata 550 ml di acqua 1 cucchiaino di paprika dolce 1 zucchina sale pepe un ciuffetto di prezzemolo tritato 2 cucchiai salsa di soia 1 spicchio d’aglio ...