Padova, neonato in terapia intensiva. È il più piccolo paziente ricoverato per Covid (Di giovedì 23 settembre 2021) Il più piccolo paziente ricoverato per Covid in terapia intensiva pediatrica è un neonato. Il bambino venuto alla luce ai primi di settembre è assistito dagli specialisti dell'ospedale di Padova. Padova, neonato in terapia intensiva Il piccolo è in condizioni stabili, ma rimane ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma appunto stabili. Come riporta il Corriere, «la mamma non si era vaccinata per paura di nuocere al feto, spiegano i medici». Il bambino è arrivato nella struttura ospedaliera con un quadro clinico già compromesso da polmonite.

