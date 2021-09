Onu | Guterres | Quasi un terzo del cibo viene perso o sprecato

(Di giovedì 23 settembre 2021) 'Tre miliardi dine non possono permettersi una dieta sana, 2 miliardi sono in sovrappeso o obesi, 462 milioni sono sottopeso, eundi tutto ilprodotto'. ...

Lo ha detto il segretario generale dell', Antonio, parlando al vertice virtuale sul cibo a margine dell'Assemblea Generale. 'Dobbiamo costruire un mondo in cui cibo sano e nutriente sia ...Sono il risultato delle azioni o delle inazioni di tutti noi, come comunità globale" aggiungeprecisando che anche la produzione di alimenti contribuisce all'emergenza climatica e genera ..."Tre miliardi di persone non possono permettersi una dieta sana, 2 miliardi sono in sovrappeso o obesi, 462 milioni sono sottopeso, e quasi un terzo di tutto il cibo prodotto viene perso o sprecato".Roma, 23 set. "Quando il Segretario Generale Guterres ha lanciato l'idea di questo vertice nel 2019, la malnutrizione era già in aumento. Oggi, questa situazion ...