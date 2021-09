“Nonno più”: vincono Delneri, de Eccher e Napoli. I Nonino sono “special” (Di giovedì 23 settembre 2021) Un altro anno di sofferenza causa Covid e, come già nel 2020, l’occasione di celebrare le vittime della pandemia e di far trascorrere alle persone della terza età una giornata di serenità. L’undicesima edizione della Festa Il 2 ottobre a Udine, nel Centro Congressi delle Grazie in via Pracchiuso, si terrà l’undicesima edizione della Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Il concorso Per la sesta volta l’appuntamento è abbinato alle premiazioni del concorso “Nonno Più” che punta a premiare i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato, con l’aggiunta di un riconoscimento ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 settembre 2021) Un altro anno di sofferenza causa Covid e, come già nel 2020, l’occasione di celebrare le vittime della pandemia e di far trascorrere alle persone della terza età una giornata di serenità. L’undicesima edizione della Festa Il 2 ottobre a Udine, nel Centro Congressi delle Grazie in via Pracchiuso, si terrà l’undicesima edizione della Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Il concorso Per la sesta volta l’appuntamento è abbinato alle premiazioni del concorso “Più” che punta a premiare i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato, con l’aggiunta di un riconoscimento ...

