NCIS 18 e Bull 5, anticipazioni 24 settembre: un tentato rapimento ed un arresto (Di giovedì 23 settembre 2021) Serata crime per gli appassionati del genere, i quali, domani 24 settembre su Rai due potranno gustarsi un episodio della diciottesima stagione di NCIS e uno della quinta stagione di Bull. Le anticipazioni relative ai due episodi, rivelano che Gibbs farà di tutto per sventare il tentato rapimento del piccolo Phineas e ciò lo metterà a dura prova. Bull, invece, cercherà di aiutare un uomo che tredici anni prima era stato condannato per un crimine che non aveva commesso e quando ci riuscirà parzialmente, il figlio dell'uomo verrà arrestato. NCIS 18, trama 24 settembre: Gibbs cerca di sventare un rapimento La trama NCIS relativa all'episodio in onda domani sera, rivela che il tutto partirà dal ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 settembre 2021) Serata crime per gli appassionati del genere, i quali, domani 24su Rai due potranno gustarsi un episodio della diciottesima stagione die uno della quinta stagione di. Lerelative ai due episodi, rivelano che Gibbs farà di tutto per sventare ildel piccolo Phineas e ciò lo metterà a dura prova., invece, cercherà di aiutare un uomo che tredici anni prima era stato condannato per un crimine che non aveva commesso e quando ci riuscirà parzialmente, il figlio dell'uomo verrà arrestato.18, trama 24: Gibbs cerca di sventare unLa tramarelativa all'episodio in onda domani sera, rivela che il tutto partirà dal ...

