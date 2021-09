Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la prima puntata di Lui è peggio di me, la nuova edizione del “sit show” condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. dove vedere la prima puntata di Lui è peggio di me in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La prima puntata del programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Lui ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda ladi Lui èdi me, la nuova edizione del “sit show” condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo.ladi Lui èdi me intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladel programma, come detto, va in onda oggi, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre). Lui ...

Advertising

AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? male e peggio (Inferno I, 132) «E io a lui: 'Poeta, io ti richeggio per quello… - MaxCi65 : @Gi_pilot @micheleboldrin @alvisepedrotti Guarda, il suo settore non lo conosco nel senso che non ci capisco una fa… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 23 SETTEMBRE 2021: UN GIOVEDÌ TRA FINO ALL'ULTIMO BATTITO, LUI È PEGGIO DI ME E STAR IN THE STAR - saggdiesel : @PiazzapulitaLA7 @ladyonorato Neuropalamentare no Vax no euro no brain guarderò lui è peggio di me ?????? - GuidaTVPlus : 23-09-2021 21:20 #Rai3 Lui è peggio di me - Puntata del 23/09/2021 #Comico,divertimento #Varietà #StaseraInTV -