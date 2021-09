Lazio, infortunio Zaccagni: si allungano i tempi di recupero. Le ultime (Di giovedì 23 settembre 2021) Ansia in casa Lazio per l’infortunio di Mattia Zaccagni. I tempi di recupero del calciatore si sarebbero allungati Una tegola inaspettata. Zaccagni ha rimediato un trauma distrattivo al muscolo ileo-psoas, durante la gara contro il Cagliari: un infortunio che lo terrà lontano dal campo più del previsto. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe costretto a saltare gli appuntamenti contro Torino, Roma, Lokomotiv Mosca e Bologna: l’obiettivo per il rientro è quindi l’Inter e la gara del 16 ottobre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Ansia in casaper l’di Mattia. Ididel calciatore si sarebbero allungati Una tegola inaspettata.ha rimediato un trauma distrattivo al muscolo ileo-psoas, durante la gara contro il Cagliari: unche lo terrà lontano dal campo più del previsto. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe costretto a saltare gli appuntamenti contro Torino, Roma, Lokomotiv Mosca e Bologna: l’obiettivo per il rientro è quindi l’Inter e la gara del 16 ottobre. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

