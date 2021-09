Advertising

sportface2016 : #Lapo #Elkann attacca #Dazn: 'Le persone pagano e meritano rispetto. Punto' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: DAZN down, Lapo Elkann: 'Le persone pagano e meritano rispetto' - OrizOrizzonte : RT @sportface2016: #Lapo #Elkann attacca #Dazn: 'Le persone pagano e meritano rispetto. Punto' - AntonioMileo : RT @sportface2016: #Lapo #Elkann attacca #Dazn: 'Le persone pagano e meritano rispetto. Punto' - sportface2016 : #Lapo #Elkann attacca #Dazn: 'Le persone pagano e meritano rispetto. Punto' -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

A bacchettare Dazn è intervenuto anchesu Twitter: 'Le persone pagano e meritano rispetto. #Dazn out'. Il disservizio si è protratto per tre quarti d'ora, fino a pochi minuti dalla fine ...Comee il giornalista Marco Mazzocchi che su twitter hanno commentato anche loro la vicenda. ' Le persone pagano e meritano rispetto. Punto ' - ha scritto lo juventino. Mentre l'ex ...Lapo Elkann furioso contro Dazn per i disservizi che quasi tutti gli utenti hanno lamentato al momento del fischio d’inizio di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio e durante la prima mezzora circa delle sf ...Gli abbonati di Dazn stanno riscontrando alcuni problemi e non riescono a vedere le partite in onda in questi istanti. Anche Lapo Elkann, tramite Twitter, è intervenuto in merito a ...