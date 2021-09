iPhone potrebbe presto rilevare depressione, ansia e autismo (Di giovedì 23 settembre 2021) Apple sta lavorando a funzionalità progettate per rilevare la depressione, l'ansia, l'autismo e il declino cognitivo che possono svilupparsi nell'Alzheimer e in altri tipi di demenza, secondo un report di Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, le funzionalità per rilevare depressione e declino cognitivo utilizzerebbero numerosi dati personali raccolti da sensori su dispositivi Apple come iPhone e Apple Watch, comprese informazioni sui modelli di sonno degli utenti, sull'attività fisica, sul comportamento di digitazione e altro ancora. Apple starebbe lavorando insieme ai ricercatori dell'Università della California, a Los Angeles, che stanno studiando lo stress, l'ansia e la depressione. Il gigante della tecnologia sta anche ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Apple sta lavorando a funzionalità progettate perla, l', l'e il declino cognitivo che possono svilupparsi nell'Alzheimer e in altri tipi di demenza, secondo un report di Wall Street Journal. Secondo quanto riferito, le funzionalità pere declino cognitivo utilizzerebbero numerosi dati personali raccolti da sensori su dispositivi Apple comee Apple Watch, comprese informazioni sui modelli di sonno degli utenti, sull'attività fisica, sul comportamento di digitazione e altro ancora. Apple starebbe lavorando insieme ai ricercatori dell'Università della California, a Los Angeles, che stanno studiando lo stress, l'e la. Il gigante della tecnologia sta anche ...

