Il Met Gala 2021 è stato un patchwork di scivoloni più o meno prevedibili e non è solo colpa del coronavirus

Che pasticcio il Met Gala di quest'anno. È passata poco più di una settimana da quelli che "dovrebbero" essere gli Oscar della moda e tutti i risvolti più dolorosi si stanno tratteggiando sempre più nitidamente davanti agli occhi di tutti, un po' come succede con i traumi. Perché un po' traumatico è stato, ma andiamo con ordine. Sul web durante gli ultimi giorni è rimbalzato il commento severo (ma neanche troppo) che quello del 2021 sarà ricordato come uno dei peggiori Met Gala a memoria d'uomo e soprattutto di social, e dare la colpa al coronavirus è una scappatoia che uno spettatore attento questa volta non può concedere. Per iniziare diciamo che, se il buongiorno si vede dal mattino, gli organizzatori del ballo di quest'anno avrebbero fatto meglio a starsene a letto.

