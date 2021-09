Il Bayern Monaco riabbraccia Coman | di nuovo in gruppo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Goal.com

Rudiger, l'allenatore del club bavarese non conferme l'interesse per il centrale tedesco del Chelsea Julian Nagelsmann, allenatore del, si è soffermato sulla possibilità di ...(Germania) - Kingsley Coman ha ripreso oggi gli allenamenti con ildopo essersi operato al cuore settimana scorsa. L'ex Juventus era stato operato a causa di un'aritmia cardiaca, "un leggero battito in più", problema che si è risolto con un piccolo ...L'ex bianconero si era sottoposto ad un intervento per una lieve aritmia: è nuovamente a disposizione dei campioni di Germania ...Il giocatore francese è nuovamente a disposizione di Nagelsmann che però avverte: "Non sarà convocato contro il Greuther Fuerth" ...