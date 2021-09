Fontana consegna la Rosa Camuna a Giovanni Licini | “Generosità esemplare”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Un riconoscimento che avrebbe meritato una premiazione diversa, in presenza, per far conoscere a Regione Lombardia, al consiglio e a tutti i lombardi il grande lavoro dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà sul territorio. Purtroppo le regole anti Covid19 non permettono ancora simili eventi, ma conta il risultato, il grande lavoro die della sua Accademia dello Sport per la Solidarietà. Il fondatore dell’associazione ha ricevuto mercoledì pomeriggio il Premio2020 direttamente dalle mani del presidente di Regione Lombardia Attilio. Un riconoscimento importante le cui ragioni sono ben sintetizzate nella motivazione stampata sulla pergamenata in Regione assieme alla scultura di Arnaldo Pomodoro: “Fondatore e anima dell’Accademia dello ...