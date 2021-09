Fino a sabato bel tempo stabile (Di giovedì 23 settembre 2021) Con Maurizio Signani e il bollettino del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire se il bel tempo proseguirà a Bergamo. ANALISI GENERALE La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo determinerà Fino a sabato compreso tempo stabile e accompagnato da temperature che da venerdì vedranno un lieve aumento specie nei valori massimi. Un peggioramento del tempo è atteso dalla giornata di domenica, per l’arrivo di una nuova perturbazione Atlantica. Giovedì 23 settembre 2021 tempo Previsto: Giornata stabile con la sola presenza di locali addensamenti al mattino specialmente lungo i rilievi prealpini, in dissolvimento successivo durante la prima parte della mattinata. Cieli a seguire in prevalenza sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio per locali ed ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Con Maurizio Signani e il bollettino del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire se il belproseguirà a Bergamo. ANALISI GENERALE La presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo determineràcompresoe accompagnato da temperature che da venerdì vedranno un lieve aumento specie nei valori massimi. Un peggioramento delè atteso dalla giornata di domenica, per l’arrivo di una nuova perturbazione Atlantica. Giovedì 23 settembre 2021Previsto: Giornatacon la sola presenza di locali addensamenti al mattino specialmente lungo i rilievi prealpini, in dissolvimento successivo durante la prima parte della mattinata. Cieli a seguire in prevalenza sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio per locali ed ...

