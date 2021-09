Ferrero Rocher ora è anche una tavoletta (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Ferrero Rocher ora è (anche) una tavoletta: anzi, tre tavolette diverse, tanti quanti sono i suoi gusti – cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco – uno più invitante dell’altro. Tre nuove specialità imperdibili per gli appassionati dell’iconico cioccolatino nato nel 1982, a cui si ispirano anche per la forma. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Ferrero Rocher ora è (anche) una tavoletta: anzi, tre tavolette diverse, tanti quanti sono i suoi gusti – cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco – uno più invitante dell’altro. Tre nuove specialità imperdibili per gli appassionati dell’iconico cioccolatino nato nel 1982, a cui si ispirano anche per la forma.

