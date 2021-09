Fedez doppiatore in 'Space Jam: New Legends': 'Come ricompensa volevo un video saluto di LeBron James' (Di giovedì 23 settembre 2021) Il campione NBA e icona globale LeBron James vive un'epica avventura a fianco dell'intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live - action Space Jam: New Legends. Tra le voci italiane ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) Il campione NBA e icona globalevive un'epica avventura a fianco dell'intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live - actionJam: New. Tra le voci italiane ...

Advertising

dchinellato : Anche ?@Fedez? è impazzito per LeBron James che gli manda un saluto. “L’avevo messo come condizione per fare il dop… -