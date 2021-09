Centro storico, Perifano: “Questione non più rinviabile” (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. “Esiste un problema Centro storico? Sì, esiste. Sarebbe un errore negarlo. Ma allo stesso modo sbaglia chi critica i residenti che reclamano la vivibilità dei luoghi o chi colpevolizza imprenditori che lavorano e danno lavoro o ancora chi scarica le responsabilità sui giovani e il loro desiderio di socialità. La generalizzazione rischia di far pagare il conto alle vittime e non ai violenti, non agli incivili. E così anche l’immobilismo, ovvero il lasciar correre sperando che nulla più accada. Non mi appassiona la ‘caccia’ ai colpevoli ma mi interessa la ricerca della soluzione. Soluzione che non arriverà mai, se non si inquadra e si riconosce il problema. I fatti accaduti martedì notte hanno evidenziato la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. “Esiste un problema? Sì, esiste. Sarebbe un errore negarlo. Ma allo stesso modo sbaglia chi critica i residenti che reclamano la vivibilità dei luoghi o chi colpevolizza imprenditori che lavorano e danno lavoro o ancora chi scarica le responsabilità sui giovani e il loro desiderio di socialità. La generalizzazione rischia di far pagare il conto alle vittime e non ai violenti, non agli incivili. E così anche l’immobilismo, ovvero il lasciar correre sperando che nulla più accada. Non mi appassiona la ‘caccia’ ai colpevoli ma mi interessa la ricerca della soluzione. Soluzione che non arriverà mai, se non si inquadra e si riconosce il problema. I fatti accaduti martedì notte hanno evidenziato la ...

