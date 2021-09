Canoa slalom | Mondiali Bratislava 2021 | tre azzurri in semifinale nella canoa

Advertising

OA_Sport : Mondiali di canoa, tre azzurri in semifinale nel C1 - OA_Sport : I risultati degli azzurri in Slovacchia - Sport24h_it : New Post: Subito un bronzo ai Campionati del Mondo di canoa slalom e discesa - _Sport_Calcio_ : Nelle acque mosse di Bratislava si chiude la stagione dei canoisti azzurri. ???? Da oggi fino al 26 settembre la capi… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Nelle acque mosse di Bratislava si chiude la stagione dei canoisti azzurri. ???? Da oggi fino al 26 settembre la capitale slov… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa slalom

OA Sport

Nel kayak femminile nella prima run (20 qualificate) Chiara Sabattini è 30ma in 99.91 (2 penalità), mentre Marta Bertoncelli è 48ma in 152.63 (52 penalità), invece nella seconda run (10 qualificate) ...Medaglia di bronzo per l'Italia nei Mondiali die discesa , di scena in Slovacchia, sul canale di Cunovo. Terzo posto per gli azzurri della canadese maschile a squadre, tra i favoriti per un posto sul podio e bravi a non tradire le ...Medaglia di bronzo per l'Italia nei Mondiali di canoa slalom e discesa, di scena in Slovacchia, sul canale di Cunovo.Oggi, mercoledì 22 settembre, a Bratislava (Slovacchia) sono scattati i Mondiali di canoa slalom: la giornata odierna è stata riservata alle gare a squadre che, come al solito, hanno aperto la rassegn ...