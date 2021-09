(Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - In apertura di ripresa pericolosa la: cross basso dalla destra di Felipe Anderson, Pedro in scivolata non ci arriva per un soffio. Al 17' doppia sostituzione nel Toro: in campo Lukic e Ansaldi, fuori Mandragora e Ola Aina. Ottimo il contributo di Ansaldi, vero uomo in più e trascinatore assoluto della squadra di casa. Il pubblico lo osanna, lui lo ripaga con giocate di gran classe sulla sinistra e sfiorando la rete. L'azione decisiva, però, si sviluppa sulla corsia opposta, dove Singo crossa col contagiri a centro area e trova. Il croato, entrato da poco, sovrasta di testa Lazzari e segna l'1-0. Poi sfiora addirittura la doppietta cinque minuti più tardi, quando Reina si supera su una conclusione ravvicinata. Laaccusa il colpo e reagisce solo nel finale, quandocolpisce una ...

Advertising

sportli26181512 : Torino-Lazio 1-1: video, gol e highlights: Pjaca illude i granata, ma un rigore di Immobile salva i biancocelesti.… - TV7Benevento : Calcio: un rigore di Immobile nel recupero risponde a Pjaca, 1-1 tra Torino e Lazio (2)... - TV7Benevento : Calcio: un rigore di Immobile nel recupero risponde a Pjaca, 1-1 tra Torino e Lazio... - sportli26181512 : #Torino-#Lazio 1-1: Immobile salva Sarri con un rigore nel finale: Sblocca Pjaca al 76', ma al 92' il bomber bianco… - Fili27Filippo : #Reina il migliore della #Lazio. #torinolazio #serieA Torino-Lazio 1-1 | Immobile dal dischetto trova il pareggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio rigore

Dal 78' Muriqi 6,5 - Si guadagna ildipoi trasformato da Immobile. Cataldi 6 - Mandragora non lo molla un secondo, lui non si arrende. Geometrie e recuperi preziosi. La mancanza di ...Sembra quasi fatta per i padroni di casa e invece all'89' Djidji atterra Muriqi nella propria area: l'arbitro Abisso non ha dubbi e concede ilagli ospiti. Sul dischetto si presenta Immobile,...È un Napoli però che non ha intenzione di accontentarsi con il numero 9 prova a portarsi a casa il pallone - senza però riuscirci - mentre Anguissa reclama a gran voce un calcio di rigore… Leggi ...Una grande prestazione del doppiettista Osimhen, al quinto gol in tre partite, proietta i Ciucci in vetta. Col Torino la Lazio si salva col rigore al 90' Un Napoli sempre più spettacolare e ingiocabil ...