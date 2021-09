Cagliari, operazione al ginocchio per Rog: ai box per 6 mesi (Di giovedì 23 settembre 2021) Marko Rog si è sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, dopo il noto infortunio occorsogli. Il Cagliari ha informato i propri sostenitori dell’operazione tramite i canali ufficiali del club; i tempi di recupero sono al momento non esattamente definibili, sebbene sembri chiaro che il centrocampista croato debba necessariamente seguire un percorso riabilitativo e star lontano dai campi per almeno 6 mesi. Il suddetto intervento è stato condotto dal professor Pier Paolo Mariani presso Villa Stuart, perfettamente riuscita. Periodo non esattamente roseo per il talentuoso calciatore ex Napoli, frenato da un grave problema al ginocchio dopo una buona passata stagione; a sostituirlo, in quel ruolo, sarà stabilmente Razvan Marin, messosi in mostra ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Marko Rog si è sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato deldestro, dopo il noto infortunio occorsogli. Ilha informato i propri sostenitori dell’tramite i canali ufficiali del club; i tempi di recupero sono al momento non esattamente definibili, sebbene sembri chiaro che il centrocampista croato debba necessariamente seguire un percorso riabilitativo e star lontano dai campi per almeno 6. Il suddetto intervento è stato condotto dal professor Pier Paolo Mariani presso Villa Stuart, perfettamente riuscita. Periodo non esattamente roseo per il talentuoso calciatore ex Napoli, frenato da un grave problema aldopo una buona passata stagione; a sostituirlo, in quel ruolo, sarà stabilmente Razvan Marin, messosi in mostra ...

