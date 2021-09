Apple-LG, una partnership per realizzare l’iPhone pieghevole (Di giovedì 23 settembre 2021) Apple ha da poco presentato gli iPhone 13, che saranno in vendita nei negozi a partire da venerdì 24 settembre, ma si parla già del primo pieghevole dell’azienda. Aumentano infatti le voci a riguardo dello smartphone con cui Cupertino tenta di tenere il passo dei rivali. Secondo un nuovo rapporto del sito Business Korea, il colosso statunitense starebbe collaborando con LG per la realizzazione di un display pieghevole OLED da 7,5 pollici. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Non perdere un attimo di più ad aggiornare il tuo iPhone: ne va della tua sicurezza La fonte parla di due versioni, molto vicine a forme e design dei Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 di Samsung. Un iPhone quindi con apertura a conchiglia, mentre l’altro sembra un libro, capace di diventare un piccolo tablet. Non si fa ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 settembre 2021)ha da poco presentato gli iPhone 13, che saranno in vendita nei negozi a partire da venerdì 24 settembre, ma si parla già del primodell’azienda. Aumentano infatti le voci a riguardo dello smartphone con cui Cupertino tenta di tenere il passo dei rivali. Secondo un nuovo rapporto del sito Business Korea, il colosso statunitense starebbe collaborando con LG per la realizzazione di un displayOLED da 7,5 pollici. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Non perdere un attimo di più ad aggiornare il tuo iPhone: ne va della tua sicurezza La fonte parla di due versioni, molto vicine a forme e design dei Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 di Samsung. Un iPhone quindi con apertura a conchiglia, mentre l’altro sembra un libro, capace di diventare un piccolo tablet. Non si fa ...

