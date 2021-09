Ancora una giornata difficile sulla A1: mezzo in avaria, 10 km di coda (Di giovedì 23 settembre 2021) Ancora una giornata difficile per il traffico ausotradale sulla A1, nel tratto fiorentino dell'Autostrada del Sole. Ieri l'ennesimo veicolo in fiamme a cavallo fra Toscana e Umbria, questa volta il ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 settembre 2021)unaper il traffico ausotradaleA1, nel tratto fiorentino dell'Autostrada del Sole. Ieri l'ennesimo veicolo in fiamme a cavallo fra Toscana e Umbria, questa volta il ...

Advertising

CarloVerdelli : I talebani stanno spegnendo le donne una a una. Coprendone a lutto il volto, chiudendole fuori da scuola, dentro ca… - borghi_claudio : Per tutti quelli che pensano che la privacy sia un inutile orpello o peggio ancora un ostacolo all'efficienza di qu… - virginiaraggi : #Giorno14. @gualtierieurope tace ancora sulla discarica a Roma. Insomma hai deciso dove farla? Tragliatella, Divino… - fisco24_info : Covid oggi Italia, Gimbe: '3,7 mln over 50 ancora non vaccinati': Cartabellotta: 'Per 2,8 mln neanche una dose, 828… - MDX_0x0 : RT @phildancefc: @mk_degasperi @Vvelasciavivere @Valenti44837922 Stanno istituendo una dittatura in tutti i sensi e la gente ancora lì inco… -