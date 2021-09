VIDEO | È tornato SUPER MARIO BALOTELLI, gol e polemiche in Turchia! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due gol, un assist e tantissime polemiche per MARIO BALOTELLI nel 3-3 tra il suo Adana Demirspor e il Besiktas. Scontro tra l’attaccante italiano e l’allenatore avversario! #BALOTELLI #besiktas #SUPERlig ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articolo VIDEO È tornato SUPER MARIO BALOTELLI, gol e polemiche in Turchia! proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due gol, un assist e tantissimepernel 3-3 tra il suo Adana Demirspor e il Besiktas. Scontro tra l’attaccante italiano e l’allenatore avversario! ##besiktas #lig ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articolo, gol einproviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Mov5Stelle : 'La politica non deve essere un mestiere di vita, perché se poi lo diventa il rischio è che uno rimanga alienato. I… - welikeduel : A #propagandalive è tornato Giuseppe Molon di Tele Pojanistan @Pennacchiiiii - M5S_Camera : .@GiuseppeConteIT è tornato nelle Marche per incontrare i cittadini e raccogliere le loro istanze, ma anche per rac… - UniversoSocialM : La storia del razzo disperso nello Spazio nel 1966. E che un giorno è tornato indietro - _karalu : La storia del razzo disperso nello Spazio nel 1966. E che un giorno è tornato indietro -