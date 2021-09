Spezia | Motta | “Col 3-1 sarebbe stato diverso Ma porto a casa certezze”

Advertising

peppe_roncino : RT @nickkwolff: L’interpretazione della gara: “Schiacciati nella nostra area dallo spezia di Thiago Motta, 0 idee su come attaccare se non… - gilnar76 : Conferenza stampa Thiago Motta post Spezia Juve: le parole del tecnico #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - nickkwolff : L’interpretazione della gara: “Schiacciati nella nostra area dallo spezia di Thiago Motta, 0 idee su come attaccare… - Milannews24_com : #ThiagoMotta pensa già al #Milan ??? - 1canalesport : Spezia, Thiago Motta si porta a casa le certezze: 'Cosa è mancato? Il 3-1' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Motta

Thiago(getty images) window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(...... era passata in svantaggio sotto i colpi dei liguri di Thiagoapparsi in gran forma e sconfitti solo dalla forza della disperazione degli avversari. Inizia dunque da Lail tentativo di ...Una Juventus in via di cura supera 2-3 lo Spezia al termine di una partita combattutissima e guadagna i suoi primi 3 punti stagionali. Apre Kean, ma i bianconeri subiscono la rimonta ligure firmata da ...“Porto a casa delle certezze, di sicuro, anche se in casa giocavamo contro la Juventus che aveva bisogno di punti”. Così il tecnico della spezia Thiago Motta al termine della partita persa per 3-2 con ...