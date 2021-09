Soliti Ignoti, il gesto choc di Guillermo Mariotto fa infuriare i fan: «Ma che fa?». Amadeus senza parole (Di mercoledì 22 settembre 2021) . Pochi minuti fa, è terminata la puntata dello show di Rai1 condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, Guillermo Mariotto che gioca per devolvere il montepremi in beneficenza a Terres des Hommes. L’indagine di Mariotto è buona. Lo stilista commette solo un errore (che però gli costa 199mila euro) e arriva alla fase finale con un tesoretto di 51mila euro. Ma qui accade un fatto inaspettato. Il parente misterioso è la signora Enrica di 67 anni, mamma di uno degli Ignoti. Mariotto scorge un po’ di “aria di famiglia” con la concorrente numero 3 e senza pensarci un attimo raddoppia, rinunciando a tutti gli aiuti. Immediati i commenti degli “Ignotisti” su Twitter: «Ma che fa? Ha fatto una stupidaggine…». E ancora: «Perché rischiare tutto?». E c’è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 settembre 2021) . Pochi minuti fa, è terminata la puntata dello show di Rai1 condotto da. Ospite-detective del giorno,che gioca per devolvere il montepremi in beneficenza a Terres des Hommes. L’indagine diè buona. Lo stilista commette solo un errore (che però gli costa 199mila euro) e arriva alla fase finale con un tesoretto di 51mila euro. Ma qui accade un fatto inaspettato. Il parente misterioso è la signora Enrica di 67 anni, mamma di uno degliscorge un po’ di “aria di famiglia” con la concorrente numero 3 epensarci un attimo raddoppia, rinunciando a tutti gli aiuti. Immediati i commenti degli “sti” su Twitter: «Ma che fa? Ha fatto una stupidaggine…». E ancora: «Perché rischiare tutto?». E c’è ...

