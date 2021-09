Savona, 27enne muore durante parto, ricoverato neonato: è grave. Toti manda gli ispettori (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una donna di 27 anni è deceduta la notte tra il 21 e il 22 settembre all'ospedale san Paolo di Savona dopo aver partorito. Il bambino è stato trasferito all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, con "un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. È intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico". La prognosi è riservata, le condizioni sono estremamente delicate. Lo si legge nella nota del Gaslini. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una donna di 27 anni è deceduta la notte tra il 21 e il 22 settembre all'ospedale san Paolo didopo averrito. Il bambino è stato trasferito all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, con "un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. È intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico". La prognosi è riservata, le condizioni sono estremamente delicate. Lo si legge nella nota del Gaslini.

