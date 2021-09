Saman, lo zio arrestato a Parigi. È indagato per l'omicidio della nipote 18enne scomparsa da Novellara (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio diAbbas, Danish Hasnain, è statoquesta mattina in periferia di. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, ...

Advertising

TgLa7 : Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, e' stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi - repubblica : Saman Abbas, lo zio accusato dell'omicidio arrestato a Parigi - Corriere : Saman, arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l’omicidio - gianluca_bona : RT @Corriere: Saman, arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l’omicidio - Spectra_anna : RT @Corriere: Saman, arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l’omicidio -