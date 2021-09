Minori | Meritocrazia Italia | ‘quando le dipendenze dei grandi toccano i più piccoli’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Quello dei bambini esposti alledegli adulti è un problema sottovalutato. Sempre più frequenti sono i casi riscontrati da medici e personale sanitario (riportati, poi, anche dalle pagine di cronaca) di neonati o bimbi piccolissimi con sindrome feto-alcolica o crisi di astinenza da sostanze stupefacenti, a causa di condotte non responsabili delle madri in gravidanza o dell’ambiente di crescita non sano. I danni alla salute del neonato o addirittura del feto possono rivelarsi, in molti casi, irreversibili”. E’ quanto afferma in una nota. “La direttrice del Centro alcol, fumo e droghe dell’Istituto Superiore di Sanità, Roberta Pacifici, in un’intervista ha dichiarato che ‘l’assunzione di droghe, come la marijuana, nei bambini piccoli o piccolissimi, può provocare seri danni neurologici, con perdita di ...