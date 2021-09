Milano: scoppia caso 'no vax' in giunta, Pd e lista Sala attaccano Bernardo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 set. (Adnkronos) - Il candidato sindaco di Milano Luca Bernardo a margine di un appuntamento elettorale non avrebbe escluso di avere rappresentanti 'no vax' in giunta, anche se, da medico, gli consiglierebbe di vaccinarsi. La risposta ambigua ha scatenato gli avversari: "Bernardo gioca, ancora, sul pericolosissimo filo dell'ambiguità, in un momento in cui l'Italia e Milano stanno, gradualmente e faticosamente, uscendo dalla pandemia. Dopo averlo fatto sul tema dell'antifascismo, ora lo fa su una questione che ha a che fare con la salute dei cittadini, ovvero i vaccini. Oggi, infatti, si spinge a dire che non esclude la presenza in giunta di no vax", afferma Silvia Roggiani (Pd). "Affermazioni pericolose e gravissime, ancora di più perché pronunciate da un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021), 22 set. (Adnkronos) - Il candidato sindaco diLucaa margine di un appuntamento elettorale non avrebbe escluso di avere rappresentanti 'no vax' in, anche se, da medico, gli consiglierebbe di vaccinarsi. La risposta ambigua ha scatenato gli avversari: "gioca, ancora, sul pericolosissimo filo dell'ambiguità, in un momento in cui l'Italia estanno, gradualmente e faticosamente, uscendo dalla pandemia. Dopo averlo fatto sul tema dell'antifascismo, ora lo fa su una questione che ha a che fare con la salute dei cittadini, ovvero i vaccini. Oggi, infatti, si spinge a dire che non esclude la presenza indi no vax", afferma Silvia Roggiani (Pd). "Affermazioni pericolose e gravissime, ancora di più perché pronunciate da un ...

