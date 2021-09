Johnny Depp sulla cancel culture | È fuori controllo e non si salva nessuno | neanche voi

(Di giovedì 23 settembre 2021)ha parlato die ha espresso tutta la sua preoccupazione a tal proposito: 'Ormai èe tutti possono pagarne le conseguenze'. Nel corso della conferenza stampa precedente all'assegnazione del Donostia Award al San Sebastian Film Festival 2021,avrebbe dovuto rispondere soltanto a domande relative alla sua carriera. L'attore, tuttavia, non si è tirato indietro quando un giornalista gli ha chiesto cosa pensasse a proposito della. Come riportato da Variety,ha espresso tutta la sua preoccupazione a proposito dellae del trattamento riservato a personaggi famosi. ...

Animali Fantastici 3 vedrà Mads Mikkelsen sostituire Johnny Depp nei panni di Grindelwald Animali Fantastici 3 , dopo il secondo capitolo, I Crimini di Grindelwald , con un risultato in negativo rispetto al primo film, ma comunque apprezzato dal ... Animali Fantastici 3 ha un titolo e una data di uscita ufficiale, ma è stata svelata anche una sinossi, molto generica purtroppo.