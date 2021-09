Il funerale del piccolo Samuele, l'arcivescovo di Napoli in lacrime: "Una perdita indefinibile" (Di mercoledì 22 settembre 2021) commenta Napoli, l'ultimo saluto a Samuele, il bimbo buttato giù da un balcone - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Una toccante cerimonia quella che si è svolta nella chiesa di Santa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) commenta, l'ultimo saluto a, il bimbo buttato giù da un balcone - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Una toccante cerimonia quella che si è svolta nella chiesa di Santa ...

Advertising

CALCIOGEMINI : Il funerale del piccolo Samuele, l'arcivescovo di Napoli in lacrime: 'Una perdita indefinibile' #samuelegargiulo - oknosureddit : Muore in un incidente stradale, la compagna lo sposa il giorno del suo funerale - ftvmon : @daisyinthewind amo io faccio live del funerale - milite1987 : RT @MediasetTgcom24: Il funerale del piccolo Samuele, l'arcivescovo di Napoli in lacrime: 'Una perdita indefinibile' #samuelegargiulo http… - MediasetTgcom24 : Il funerale del piccolo Samuele, l'arcivescovo di Napoli in lacrime: 'Una perdita indefinibile' #samuelegargiulo… -