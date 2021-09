Green pass obbligatorio, la sospensione dei lavoratori senza certificazione espunta dal decreto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chi è senza Green pass (obbligatorio dal 15 ottobre per dipendenti pubblici e privati) non riceverà lo stipendio, ma non ci saranno altre sanzioni. Il decreto è stato firmato: tutte le regole e i controlli, anche in vista delle elezioni amministrative Leggi su corriere (Di mercoledì 22 settembre 2021) Chi èdal 15 ottobre per dipendenti pubblici e privati) non riceverà lo stipendio, ma non ci saranno altre sanzioni. Ilè stato firmato: tutte le regole e i controlli, anche in vista delle elezioni amministrative

