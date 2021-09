GF Vip 2021 | Manila striglia i coinquilini per le pulizie Su Tommaso | «Non fa nulla E’ meglio se rimane Davide»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Nazzaro (US Endemol Shine) Le tazze della discordia. Le regole per il mantenimento della pulizia della casa hanno creato malumore al Grande Fratello Vip. Nel corso del pranzo,Nazzaro e Jessica Hailé Selassié hanno infatti cercato di spiegare aile regole da seguire per mantenere pulito il loft, ma non tutti hanno gradito. Ad esempio, la “solita” Soleil Sorge si è alzata stizzita dal tavolo, conEletti che l’ha seguita a ruota. Un comportamento, da parte del ragazzo, che non è affatto piaciuto all’ex Miss Italia. Il tutto ha preso il via quando Jessica ha invitato ia ripulire la vasca e il bagno e a non aprire troppe bottiglie d’acqua frizzante e pacchi di patatine (che finiscono per diventare preda delle formiche). La discussione si è però accesa ...