Fiducia a pezzi e alleati perplessi: così le mosse di Biden possono aiutare la Cina (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nuova alleanza siglata tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia ha generato un vero e proprio effetto domino. La nascita nottetempo di Aukus ha lasciato perplessi i leader europei, non coinvolti né consultati in merito a una mossa diplomatica delicatissima, e interdetti diversi governi asiatici, se non altro per il rischio di una possibile InsideOver.

