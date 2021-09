Estinzioni di massa, il metano uno dei maggiori responsabili (Di mercoledì 22 settembre 2021) – Nella storia del nostro pianeta si contano cinque grandi Estinzioni di massa – (ndr, scienziati cinesi dell’Istituto di Geologia e Paleontologia dell’Università di Nanchino, affermano che sono in realtà quattro perché quella della fine del Devoniano, 350 milioni di anni fa, avvenne in un tempo immensamente lungo per cui sarebbe meglio parlare di declino delle specie piuttosto che di estinzione) – durante le quali, in percentuali diverse, sono scomparse dalla faccia della Terra specie viventi, tra organismi animali e animali in grande quantità. Ora uno studio internazionale pubblicato su Nature Communications, al quale hanno partecipato anche ricercatori italiani dell’Università di Padova guidati da Manfredo Capriolo, riferisce di aver scoperto che, l’estinzione del tardo Triassico (201 milioni di anni fa) coincide con il rilascio nel sistema ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021) – Nella storia del nostro pianeta si contano cinque grandidi– (ndr, scienziati cinesi dell’Istituto di Geologia e Paleontologia dell’Università di Nanchino, affermano che sono in realtà quattro perché quella della fine del Devoniano, 350 milioni di anni fa, avvenne in un tempo immensamente lungo per cui sarebbe meglio parlare di declino delle specie piuttosto che di estinzione) – durante le quali, in percentuali diverse, sono scomparse dalla faccia della Terra specie viventi, tra organismi animali e animali in grande quantità. Ora uno studio internazionale pubblicato su Nature Communications, al quale hanno partecipato anche ricercatori italiani dell’Università di Padova guidati da Manfredo Capriolo, riferisce di aver scoperto che, l’estinzione del tardo Triassico (201 milioni di anni fa) coincide con il rilascio nel sistema ...

