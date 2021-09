Decreto Green Pass: cosa succede ai lavoratori non in regola? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ai lavoratori pubblici e privati non in regola con la certificazione verde, viene sospesa la retribuzione. Il nuovo Decreto Green Pass entra in vigore il 15 Ottobre Entrerà in vigore il prossimo 15 Ottobre, il nuovo Decreto Green Pass che estende l’obbligo di certificazione verde a tutti i dipendenti pubblici e privati e delle pmi. Il provvedimento, già firmato dal Presidente della Repubblica ed entrato in Gazzetta Ufficiale, prevede la sospensione del compenso ai lavoratori sprovvisti della certificazione a partire dal primo giorno di assenza. Gli stessi, però, conserveranno il rapporto di lavoro e non andranno incontro a sanzioni disciplinari. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti (pmi), il lavoratore non in ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 settembre 2021) Aipubblici e privati non incon la certificazione verde, viene sospesa la retribuzione. Il nuovoentra in vigore il 15 Ottobre Entrerà in vigore il prossimo 15 Ottobre, il nuovoche estende l’obbligo di certificazione verde a tutti i dipendenti pubblici e privati e delle pmi. Il provvedimento, già firmato dal Presidente della Repubblica ed entrato in Gazzetta Ufficiale, prevede la sospensione del compenso aisprovvisti della certificazione a partire dal primo giorno di assenza. Gli stessi, però, conserveranno il rapporto di lavoro e non andranno incontro a sanzioni disciplinari. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti (pmi), il lavoratore non in ...

