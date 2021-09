Dalla paura alla contro rimonta: Spezia - Juventus in un minuto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A, la Juventus soffre al Picco ma bette lo Spezia per 3 - 2. Dopo il vantaggio con Kean, i liguri hanno segnato con Gyasi e Antiste. Poi Chiesa e De Ligt ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nell'anticipo della 5ª giornata di Serie A, lasoffre al Picco ma bette loper 3 - 2. Dopo il vantaggio con Kean, i liguri hanno segnato con Gyasi e Antiste. Poi Chiesa e De Ligt ...

Advertising

Eurosport_IT : Il Napoli non faceva 4/4 dalla stagione 2017-2018 ? Il Napoli non era in testa da solo dalla 26a giornata della sta… - virginiaraggi : Oggi processo Casamonica. In questi anni ho abbattuto le loro ville abusive. Erano lì da decenni. L’ho fatto senza… - CarloCalenda : Mentre noi facevamo nottate ai tavoli con i sindacati, non ti sei neanche scomodata a fare una telefonata per capir… - MatteoBandit2 : @Overbite71 @Giadapad @MrBonghanow Qualche vaccinato che lo farebbe, c'è. Però deve partire dalla gente che rischia… - TartarugaRugosa : RT @CathVoicesITA: #COVID19 La #paura è stata usata dalla #comunicazione ma in realtà c’era già prima, nel cuore delle persone. Lo psicoan… -