Classi pollaio, oltre 450mila adolescenti studiano in 17mila classi con più di 25 studenti. Tutti i dati (Di mercoledì 22 settembre 2021) oltre 450mila alunni studiano in 17mila classi con più di 25 tra bimbi e ragazzi; il problema è concentrato soprattutto nelle scuole superiori, dove il 7% delle classi è in sovrannumero, con le maggiori criticità nelle regioni più popolose come la Lombardia (con 1889 classi over25), l'Emilia Romagna (1131), la Campania (1028). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021)alunniincon più di 25 tra bimbi e ragazzi; il problema è concentrato soprattutto nelle scuole superiori, dove il 7% delleè in sovrannumero, con le maggiori criticità nelle regioni più popolose come la Lombardia (con 1889over25), l'Emilia Romagna (1131), la Campania (1028). L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Classi pollaio, oltre 450mila adolescenti studiano in 17mila classi con più di 25 studenti. Tutti i dati - isj135 : RT @LaVeritaWeb: Lezioni a distanza già per 5.000 studenti: gli entusiasmi per il ritorno a scuola vanificati dal flop su bus e classi poll… - HelpConsumatori : RT @sabrybergamini: Ne usciremo migliori, rinnovati e innovativi... @Cittadinanzatti Sicurezza a #scuola, Italia 2021: tre crolli al mese… - Cittadinanzatti : RT @sabrybergamini: Ne usciremo migliori, rinnovati e innovativi... @Cittadinanzatti Sicurezza a #scuola, Italia 2021: tre crolli al mese… - sabrybergamini : Ne usciremo migliori, rinnovati e innovativi... @Cittadinanzatti Sicurezza a #scuola, Italia 2021: tre crolli al… -