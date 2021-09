Carnevale | «Spalletti è l’uomo in più del Napoli | uno tra i migliori allenatori in circolazione»

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Corriere dello Sport intervista Andrea, ex attaccante deloggi dirigente all’Udinese. Commenta Udinese-, finita con la vittoria schiacciante della squadra di. Del tecnico partenopeo dice: «Conoscoe comincio con il dire chein più del club è lui. Nel gioco, nella costruzione dei gol, sulle palle inattive, sul modo in cui vengono serviti gli attaccanti e si muovono gli altri, c’è la mano di un allenatore che è tra i più bravi in».dice di averlo trovato benissimo. «E ancora meglio mi è sembrato stia il suo» Incredibile la naturalezza con cui tutti fanno gol, nella squadra, il cui simbolo, per lui, è Lorenzo Insigne. «Leader maturo che con disinvoltura si ...

