Antonio Conte può firmare subito: ribaltone sulla panchina di una big (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarebbe pronto il ritorno in panchina di Antonio Conte, pronto a firmare con una big europea. Il tecnico salentino potrebbe firmare a breve: le ultime. Il Barcellona sta passando uno dei momenti più neri della sua storia dal punto di vista economico. Infatti la crisi blaugrana ha portato persino alla cessione di una bandiera come L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarebbe pronto il ritorno indi, pronto acon una big europea. Il tecnico salentino potrebbea breve: le ultime. Il Barcellona sta passando uno dei momenti più neri della sua storia dal punto di vista economico. Infatti la crisi blaugrana ha portato persino alla cessione di una bandiera come L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ZZiliani : Stasera su #Sky debutto di Antonio #Conte nelle vesti di esperto #Champions. E niente, fa già ridere così.… - giuseppeJ1306 : @marilarosa_ @il_dieci @GiGiglio99 Senza di te non andremo lontano Antonio Conte il nostro capitano Mi vado a tagl… - domwell791 : RT @ZZiliani: #Inter okay, #Inzaghi bravo: e però quanto manca quella distesa, serena, idilliaca atmosfera che solo Antonio #Conte con la s… - YBah96 : RT @eImudo: Puoi considerare Antonio Conte miglior allenatore della storia del Rugby, o del Football Americano. Ma uno che non sa cosa sia… - marianodacasteo : Forse sarebbe il caso di smetterla di parlare di Antonio Conte e cominciare a parlare di Simone Inzaghi. -