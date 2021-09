Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2021 ore 12:30 (Di martedì 21 settembre 2021) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2021 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE VERSO Roma A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. SULLA BRACCIANESE, PER UN INCIDENTE, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 Roma NAPOLI VIA CASSINO RISOLTO L’INCONVENIENTE AL PASSAGGIO A LIVELLO TRA CAPUA E CASERTA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE. È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021)DEL 21 SETTEMBREORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE VERSOA CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA. SULLA BRACCIANESE, PER UN INCIDENTE, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6NAPOLI VIA CASSINO RISOLTO L’INCONVENIENTE AL PASSAGGIO A LIVELLO TRA CAPUA E CASERTA, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE. È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral

