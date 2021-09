SPAZIO MARGUTTA IN VIA TORTONA PER LA MFW 09/’21 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Grazia Marino e Antonio Falanga presentano a Milano le capsule collection di: Gaia Caramazza, Jajo madeinitaly, Roberta Baiardi, Flavia Lecci e Nelis & Glam Via MARGUTTA è diventata, da alcuni anni, il nuovo polo della moda, della creatività e dello scouting della Capitale, grazie a “SPAZIO MARGUTTA” un progetto innovativo, nel quale è possibile vivere uno stile preciso di avanguardia e di unicità. Un concept innovativo che ha come settore trainante “l’Universo dei Creativi”, nel quale il forte legame con l’artigianalità e l’alta sartoria, ben si amalgama alla promozione di fashion e jewellery designers italiani e stranieri. Un forte background nel settore ed eterogenee esperienze dirette, sono alla base degli ideatori del format “SPAZIO MARGUTTA” Grazia Marino e Antonio Falanga, che dal 20 al ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Grazia Marino e Antonio Falanga presentano a Milano le capsule collection di: Gaia Caramazza, Jajo madeinitaly, Roberta Baiardi, Flavia Lecci e Nelis & Glam Viaè diventata, da alcuni anni, il nuovo polo della moda, della creatività e dello scouting della Capitale, grazie a “” un progetto innovativo, nel quale è possibile vivere uno stile preciso di avanguardia e di unicità. Un concept innovativo che ha come settore trainante “l’Universo dei Creativi”, nel quale il forte legame con l’artigianalità e l’alta sartoria, ben si amalgama alla promozione di fashion e jewellery designers italiani e stranieri. Un forte background nel settore ed eterogenee esperienze dirette, sono alla base degli ideatori del format “” Grazia Marino e Antonio Falanga, che dal 20 al ...

