Papa Francesco | “Alcuni mi volevano morto | preparavano il conclave”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 settembre 2021) “Sono ancora vivo. Nonostantemi volessero”. È la risposta secca data daa una domanda sulle proprie condizioni di salute, a due mesi e mezzo dall’operazione al colon a cui si è sottoposto al policlinico Gemelli di Roma. “Fare quell’intervento chirurgico è stata una decisione che io non volevo prendere: è stato un infermiere a convincermi”, ha ricordato. “Gli infermieri a volte capiscono la situazione più dei medici perché sono in contatto diretto con i pazienti”. In un colloquio tenuto con i gesuiti nel corso del suo recente viaggio in Slovacchia, oltre ad allontanare i timori sulla sua salute, ilha anche riservato alcune parole per i suoi critici e chi all’interno del Vaticano già si stava preparando alla sua successione. “So che ci sono stati persino incontri tra ...