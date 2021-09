NEO: The World Ends With You, ecco la data d’uscita su PC! (Di martedì 21 settembre 2021) Nelle scorse ore, Square Enix ha annunciato la data d’uscita ufficiale di NEO: The World Ends With You su PC, ed è più vicina di quanto potreste pensare Vi abbiamo ampiamente parlato di NEO: The World Ends With You. Dapprima, in un’anteprima basata sulla Demo che Square Enix rilasciò poco prima del lancio, che ci aveva già dato delle ottime impressioni su uno dei sequel più attesi dagli amanti di JRPG dell’azienda. Successivamente, con una più che prolissa ed estesa recensione, che aveva confermato proprio quelle impressioni, sia nei pregi sia nei difetti, e che ci aveva fatto decretare quanto NEO fosse effettivamente il sequel “perfetto”. Il gioco è uscito quest’estate, lo scorso 27 luglio, su PS4 e Nintendo Switch, ma Square Enix aveva già ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 settembre 2021) Nelle scorse ore, Square Enix ha annunciato laufficiale di NEO: TheYou su PC, ed è più vicina di quanto potreste pensare Vi abbiamo ampiamente parlato di NEO: TheYou. Dapprima, in un’anteprima basata sulla Demo che Square Enix rilasciò poco prima del lancio, che ci aveva già dato delle ottime impressioni su uno dei sequel più attesi dagli amanti di JRPG dell’azienda. Successivamente, con una più che prolissa ed estesa recensione, che aveva confermato proprio quelle impressioni, sia nei pregi sia nei difetti, e che ci aveva fatto decretare quanto NEO fosse effettivamente il sequel “perfetto”. Il gioco è uscito quest’estate, lo scorso 27 luglio, su PS4 e Nintendo Switch, ma Square Enix aveva già ...

