"Nascose sieropositività ai partner nei festini": altri guai per don Spagnesi (Di martedì 21 settembre 2021) Due partecipanti ai festini di Don Spagnesi, il parroco-pusher della Castellina, sono risultati sieropositivi. Ora il prete è indagato anche per tentate lesioni gravissime Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 settembre 2021) Due partecipanti aidi Don, il parroco-pusher della Castellina, sono risultati sieropositivi. Ora il prete è indagato anche per tentate lesioni gravissime

Ultime Notizie dalla rete : Nascose sieropositività "Nascose sieropositività ai partner nei festini": altri guai per don Spagnesi Due partecipanti ai festini di Don Francesco Spagnolesi, il prete della Castellina (Prato) arrestato per traffico internazionale di droga e appropriazione indebita, sono risultati sieropositivi. ...

