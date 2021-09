Manchester United: partenza sprint di CR7…anche sulla velocità di corsa (Di martedì 21 settembre 2021) 36 anni e nessuna voglia di fermarsi per Cristiano Ronaldo, che non vuole smettere di stupire. Il suo ritorno al Manchester United continua a far parlare di se per la partenza sprint che sta avendo, non solo per quanto riguarda i gol, 4 nelle prime 3 gare. Il cinque volte Pallone d’Oro è ancora un treno in corsa e nell’ultimo match tra di Premier League tra il suo Manchester United e il West Ham lo ha confermato: stando a quanto rilevato dal club sul sito ufficiale, CR7 ha raggiunto un picco massimo di velocità di 32,51 km/h. Cristiano è risultato quindi, stando ai dati diffusi dal club, il giocatore più veloce del match precedendo Aaron Wan-Bissaka (32,41 km/h), e Hammers Jarrod Bowen (31,29 km/h). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) 36 anni e nessuna voglia di fermarsi per Cristiano Ronaldo, che non vuole smettere di stupire. Il suo ritorno alcontinua a far parlare di se per lache sta avendo, non solo per quanto riguarda i gol, 4 nelle prime 3 gare. Il cinque volte Pallone d’Oro è ancora un treno ine nell’ultimo match tra di Premier League tra il suoe il West Ham lo ha confermato: stando a quanto rilevato dal club sul sito ufficiale, CR7 ha raggiunto un picco massimo didi 32,51 km/h. Cristiano è risultato quindi, stando ai dati diffusi dal club, il giocatore più veloce del match precedendo Aaron Wan-Bissaka (32,41 km/h), e Hammers Jarrod Bowen (31,29 km/h). SportFace.

Advertising

sportface2016 : #ManchesterUnited: partenza sprint di #CR7…anche sulla velocità di corsa - sportli26181512 : Ronaldo, che velocità! Raggiunti 32 chilometri orari con il West Ham: L'asso del Manchester United continua a stupi… - sportli26181512 : Ronaldo, il ragazzo entra in campo per abbracciarlo. La folle corsa...: Alla fine del match di Champions League tra… - Zeddo15 : RT @MonopoliCalcio: FORNASIER IN BIANCOVERDE FINO AL 2??0??2??4???? Ha indossato le maglie di Manchester United, Sampdoria, Pescara, Venezi… - sportli26181512 : Milan, sirene inglesi per Kessie: lo United pensa a lui per sostituire Pogba: Sirene inglesi per Franck Kessie. Sec… -